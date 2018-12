Galerii: Sindis käivad ettevalmistused Seljamaa monumendi avamiseks

Enne kaevetööde juurde asumist uuris Tori valla majandusosakonna juhataja Jüri Puust meeterhaaval ehituse alla minevat maapinda raadiodetektoriga, et plaanidel näidatud kaablite kõrval tuvastada sedagi, millest dokumentatsioon võiks vaikida. Hoolimata hoiatavatest piiksumisest sai kopamees siiski loa kaevama hakata.

Kolmapäeval sõidutati kohale 1,8 tonni kaaluv betoonist risttahukas, mille paikapanekut jälgiti millimeetri täpsusega. Revdeco juhataja Andrus Aarna märkis, et täpsus on töömehe auasi ja pealisrajatise parim tulemus oleneb olulisel määral alusest ehk vundamendist.

„Punane graniit on toodud Soomest, paarisaja kilomeetri kauguselt Helsingist,” rääkis paigaldajafirma Grandecor OÜ esindaja Elen Meriküla. Punane graniit sulandub hästi taustal asuva punastest tellistest koolihoonega ja sambale tõstetava pronksbüstiga. Seepärast jäigi valik punakale toonile pidama.

Kirt rääkis, et Seljamaa büst on pronksi valatud ja ootab viimistlust. „Saan ta enne jõule kätte, et siis viimane lihv anda,” täpsustas ta.