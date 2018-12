Galerii: Lottemaal tänati riigi juubeliaasta laste- ja noorteprogrammi eestvedajaid

Laste- ja noorteprogrammi suuremad algatused on näiteks „Laste Vabariik“, „Eesti 100 tamme“, „Igal lapsel oma pill“ ja „100 e-külalistundi“, millest osasaajaid on üle 200 000 inimese. Kokku on EV100 laste- ja noorteprogrammis ligi 840 sündmust.