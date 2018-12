Galerii: Templis kõlas neozombiepostfolk

Puuluubi artistid Ramo Teder (sooloartistina Pastacas ) ja antropoloog Marko Veisson on osavalt kombineerinud etno ja kaasaegse elektroonilise muusika. Bändi nimigi on tuletatud luuperitest ja puidust hiiu kanneldest. Muusikutele endile meeldib seda muusikastiili nimetada neozombiepostfolkiks ja põhjendavad seda hiiu kandle mängimise taaselustamisega. On teada aegu, mil seda pilli üldse ei mängitud. Meestele meeldib oma teadmisi hiiu kandlest jagada teistegagi ja seetõttu korraldavad Hiiumaal järjepidevalt sellealaseid töötubasid.