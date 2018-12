Kõva pingutus niitis olümpiamehel jalad alt

„Kolmapäeval haigestusin ega olnud üldse kindel, kas startida saan. Oleksin niikuinii pidanud samal distantsil hiljem testi tegema ja see motiveeris võistluse siiski läbi tegema,“ rääkis Raja jõuproovi eel tekkinud kahtlusest sõudeliidu vahendusel. Olümpiasangar lisas, et kui sõit ise kulges plaanipäraselt ja üsna mugavalt, läks taastumisel seis nukraks. „Võisin pingutusega siiski liiale minna, sest taastumine võttis kauem kui tavaliselt, kuna niitis jalad täiesti alt. Treeningud on läinud siiani plaanipäraselt ja järgmise stardi teen Alfal.“ Spordimees pidi taastumisprobleemide tõttu autasustamisegi vahele jätma.