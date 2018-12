Pakane hakkab paukuma: lähipäevil termomeetrinäit järjest langeb

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, Lääne-Eesti saartel puhanguti 12–14 meetrit sekundis. Külma on saartel 1–6, mandril 5–10, Ida-Eestis kohati 14 kraadi. Päeva on pilves selgimistega ja sajuta ilm. Puhub kagutuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Külma tuleb 2–8 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vähest lund. Puhub kagu- ja idatuul 4–10, saartel ja rannikul iiliti 12–15 meetrit sekundis. Külma on 8–13, saartel aga 2–7 miinuskraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, paiguti tuleb ette pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma lubatakse 5–10, saartel on kohati kaks miinuskraadi.