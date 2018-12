Endla uuslavastuse arvustus: Loomad on paremad patsiendid kui inimesed

Doktor Dolittle’i jutte on eesti keelde tõlgitud juba pea esimese loo ilmumisajast, 1920. aastast, ja seetõttu on need põlvkonniti hästi tuntud ja armastatud. Inseneriharidusega Loftingule meeldis väga lugusid jutustada ja neid kirja panna, nii sündisidki pajatused kentsakast arstist, keda iseloomustavad loodusehuvi ja suur loomaarmastus niivõrd, et ta otsustab inimeste ravimise asemel pühenduda loomadest patsientidele.