Vahvad neljajalgsed soovivad jõuluks koju

“Täna saab loodetavasti kuuekuune Pätu uue kodu,” rõõmustas varjupaiga juhataja Seyle Juss eile ennelõunal. Ta loodab siiralt, et enamik neljajalgseid veedab jõulud juba päriskodus. Üks kutsudest toodi alles hiljuti Saaremaalt, sest tema omanikud lahkusid siitilmast. Ta on veel šokis ja harjub olukorraga, kuid kohkunud oleku taga on tegelikult truu ja sõbralik koer.