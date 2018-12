Kristjan Kaunissaare: Raudteevastane igatseb tagasi 1980ndatesse

Peamisena väidab Oja, et kaupa, mis peaks tooma raudteele majandusliku tasuvuse, ei tule kunagi kusagilt. Oja on siin segi ajanud kaks terminit ja mõelnud ilmselt finantsilisest kasumist, millele tuginedes ei ehitataks eales ühtegi maanteed ega koolimaja. Majanduslik tasuvus on laiem kasu ühiskonnale tervikuna. Kui tuua võrdlus koolivõrgust, ei kahtle tänapäeval keegi, et kooliharidus on igaühe isikliku arengu kõrval riigilegi majanduslikult kasulik. Öeldakse, et iga haridusse pandud ­euro toob riigile pikas plaanis viis eurot tagasi. Samal ajal ei saa kuidagi väita, et inimeste harimine annaks kiiret rahalist tulu, pigem nähakse seda tihtilugu ekslikult suure kulukohana.