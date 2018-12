Kassapidajadki jõuavad jõuluõhtul vaaritada

Rimi toidukauplus suletakse jõuluõhtul kell kuus. “Tegime selle otsuse, et ka meie teenindajad saaksid selle õhtu oma lähedastega veeta. Loodame südamest, et see on kõigile meelepärane muudatus,” sõnas Rimi pressiesindaja Katrin Bats. Lisades, et alati suhtuvad teenindajad pühadel töötamisse erinevalt ja alati leidub neid, kes selleaegse topelt töötasuga vahetuse hea meelega vastu võtavad.

Pärnu Turu Rimi juhataja Tatjana Puidet ütles, et neil pole pühadeaegse tööjaotusega probleeme tekkinud, tavaliselt ongi kollektiivis töötajaid, kes soovivad lisaraha teenida. “Meil on paljud töötajad pika staažiga ja töörütm on selles suhtes juba välja kujunenud,” lisas ta.

Turu Rimis töötav Evely ei ole seekord jõuludel tööl, kuid ütleb, et see ei ole tallegi kunagi probleem olnud. “Pidamata pole jõulud küll jäänud selle tõttu,” märkis ta.

Kuid siiski, kindlasti on suur vahe, kas olla tööl õhtul kümne või kuueni. “Meie töötajad on selle üle väga õnnelikud. Töötaja läheb koju, jõuab liha ahju panna ja perega jõuluõhtut veeta,” ütles Puidet.

Selvergi tuleb iga aastaga tunnikese võrra madalamale, sel aastal on kauplused jõuluõhtul avatud seitsmeni. Pärnu Ülejõe Selveri juhataja Urve Mälbergi arvates on väga tervitatav, kui kaubanduses astutakse iga aastaga aina jõulisemaid samme selles suunas, et pühade perioodil kaupluste tööd lühendada või koguni teatud päevadel need sulgeda.

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnutsi on töötajate heaolu kõrval niisama tähtis asjaolu, et tarbijakäitumine on muutunud. “Kliendid ei näe enam vajadust pühade ajal nõnda palju poes käia. Oste plaanitakse varasemast rohkem,” märkis ta.

Coop Eesti keskühistu kommunikatsioonispetsialisti Kaisa Pärna sõnade kohaselt erineb Coopi kaupluste lahtiolekuaeg pühadel ühistuti. Kuid kindlasti on poed avatud tavapärasest lühemat aega. Ta tõi samuti esile tõiga, et nii palju kui on inimesi, on arvamusi pühade ajal töötamise kohta. Kui osa kolleege eelistab võimalust perega rohkem aega veeta, siis osa meelitab lisateenistus. Seega saavad pühade ajal olla tööl need, kes seda soovivad.