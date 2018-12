Tulekahju Lihula vanas apteegihoones võis põhjustada hooletult lastud ilutulestikurakett

“Võimalik on, et prahi süütas põlema hooletult lastud ilutulestikurakett,” märkis Moorits. Seega soovitab päästeamet ilutulestiku laskmise jätta professionaalidele. “Kui kuidagi muidu ei saa, siis tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid, mida pürotehnika tootjad kasutusjuhendis välja on toonud. Ilutulestiku rakett tuleb asetada lagedale väljale kindlale alusele. Kindlasti ei tohiks läheduses olla inimesi, autosid ja hooneid. Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest,” lisas kommunikatsioonijuht.