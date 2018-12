Pärnu populaarsemate siseveekogude jääpaksust on võimalik jälgida kaardirakendusest

„Eestis on ligikaudu 1200 järve ja veehoidlat, lisaks ka jõed ning lugematu arv tiike. Igale poole me ei jõua, aga kindlasti käime jääd mõõtmas neil veekogudel, kus inimesi käib rohkem ning kus on ka õnnetusi juhtunud,“ selgitas Lääne Päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets ja lisas, et kaart on ajas täienev.

„Kuna käes on pikad pühad ja koolivaheaeg, siis käivad inimesed rohkem ka looduses ning ka veekogudele tekkinud jääl uisutamas, suusatamas või kalastamas. Jääle minnes peab aga kindlasti veenduma, et see on piisavalt paks ja turvaline. Jääkaart aitab sellele kaasa,“ ütles Saaremets ning rõhutas, et kaardilt saadav info on informatiivne ning igaüks vastutab oma turvalise käitumise eest ise.