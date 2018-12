Kaasamisest on varemgi juttu olnud. Mitu volikogu liiget tegid enne tselluloositehase arendajatega kohtumist avalduse, et soovivad kohtumisel osaleda. See variant ei sobinud sugugi. Vaid volikogu istungil ülikiires tempos valminud eelnõu puhul sai hääletamisel kaasa rääkida. Nii see kordub.