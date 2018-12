Pärnu Postimehe kõige loetumad lood aastal 2018

Kooliajal väidetavalt tellitud pildid tõid pea kakskümmend aastat hiljem inkassofirma võlanõude. Pilt on illustratiivne.

Inkassoettevõte saatis tänavu veebruaris pärnumaalasele nõude, milles soovitati tasuda võlasumma. Arupärimisel selgus, et nõue pärineb aastast 2000, kui väidetav võlgnik oli alles laps.

Vastassuunavööndisse kaldunud Mercedes sai vastutulevalt rekalt külje pihta nii tugeva löögi, et paiskus teelt mitmekümne meetri kaugusele.

Eesti juhiluba, mis on väljastatud pärast 19. jaanuari 2013, vastab Euroopa Liidu standardnõuetele ja kehtib ELi riikides, Norras, Is­landil ja Liechtensteinis.

Matkabussiga Lõuna-Ameerikas seiklev Tarmo Tamming näitab politseinikele Eestis väljastatud rahvusvahelist juhiluba. Kuna­ selle tagaküljel pole enam Viini konventsiooni riikide nimekirja, ei oska politseinikud kahelda, kas see nende riigis kehtib.

Hirvela 8 tulekahju järel selgus, et ka ülejäänud 11s sama projekti järgi ehitatud majas esineb ehituspraaki ja seetõttu pole tuleohutusnõuded täidetud.

Tori vallavalitsus võttis hinnapakkumise, kui palju läheb maksma Hirvela elurajooni kõigi majade ehituspraagi kordategemine. Summa, mida arvutuste kohaselt arendaja ja ehitaja möödapanekute klaarimiseks vaja läheb, ulatub ühe maja kohta 100 000 euro kanti. Kuna korrastamist vajavaid hooneid on 11, ületaks ehitustöö maksumus miljon eurot.

Mullu septembris kodumaja ees autosse istunud pärnakas ei osanud ilmselt arvatagi, et seisab peagi omaenese haual.

Teisel pool piiri veokit tankides tuleb arvestada, et kui tegemist pole rahvusvahelise veoga, peab kütuse eest Eestis aktsiisi maksta.

20. märtsil kella kolme paiku Viljandimaalt Suure-Jaanist Pärnumaale Tori valda Sauga külje alla Valmose tehasesse palgikoormaga teele asunud 41aastane Arvi ei osanud uneski näha, et paari tunni pärast ei tõsta töömehed tema autolt puid maha, vaid ta lebab Pärnu haiglas, kus arstid tema elu pärast võitlevad.

Juuni keskel uputas tugeva saju tõttu kogu Pärnus ja ilmateenistus väljastas esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Pärnu Postimehe lugeja saatis toimetusele auto pardakaamera video, millelt on näha, et libedal teel võib väiksegi hoo pealt õnnetus juhtuda.

24. märtsil kella 16.30 aegu teatati politseile, et Pärnu Lao tänava maja eest on varastatud sõiduauto Lincoln Continental. Pärnu Postimehele teadaolevalt olid varguse taga kohalikule sotsiaalsüsteemile ja politseile tuttavad alla 14aastased lapsed, kes on sõidukeid varemgi ärandanud.