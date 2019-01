Silvia Paluoja: Talvel käivad rõõm ja tusk käsikäes

Talve ehk meile nii tavalise aastaaja tulekuga hakkasid rõõm ja tusk taas käsikäes käima. Pööripäevast arvates on päev mitu kukesammu pikem, kuid valguse võidukäik ei silu libedate, halvasti hooldatud maanteede ohvrite lähedaste murekortse. Näärikuus on hukkunud seitse inimest, mullu jaanuaris pandi käed risti rinnale kümnel tõdemusega, et nii ohvrirohket aasta algust pole ammu olnud.