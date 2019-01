Janek Õiglane igatseb mitmevõistlust ja seab spordimehele omaselt kõrgeid eesmärke

Veebruari alguses tahab Õiglane korraliku punktisumma koguda kodusel rahvusvahelisel mitmevõistlusel ja pääseda Euroopa sisemeistrivõistlustele Glasgow’sse. Vändra sportlane andis intervjuu alaliidu vahendusel.

Mis seisus praegu olete, võistluspaus on olnud üsna pikk?

Seis on selline, et mitmevõistluse mõttes olen üsna terve (sülitab kolm kord üle õla, toim). Olen saanud normaalselt trenni teha ja laager Lõuna-Aafrika Vabariigis läks ka hästi, sain korralikult võimu koguda.

Milles enda hinnangul kõige suurem edasiminek on toimunud?

Olen vahepeal treenerit vahetanud (Õiglase treener on nüüd Andrei Nazarov, toim). Kui rääkida füüsilistest näitajatest, olen kindlasti edasi läinud kiiruses (Eesti karikavõistlustel võitis Õiglane nii teivashüppe kui 60 meetri tõkkejooksu isikliku rekordiga: vastavalt 5.15 ja 8,15, toim). Andreiga on mul varasemast erinevad kiirus- ja jõutreeningu kavad, mis on väga hästi mõjunud. Kiiruses võin nii konkurente kui fänne ilmselt üllatada. Ka olen ma tugevamaks muutunud üldfüüsiliselt, kõik alad ja vahendid tunduvad kergemad. Igal alal olen veidi paremaks saanud.

Koostöö Andreiga sujub seega hästi.

Ma olen väga õnnelik, et selle sammu tegin. Mingil hetkel vajame me kõik muutust, isegi kui varem on head tulemused olnud ja olen tänulik oma eelmisele treenerile Svenile (Sven Andresoole, toim). Tunnen end hästi, sest tean, et ma teen õiget asja. Näen, kuidas ma iga päevaga igas elemendis arenen ja see on kõige tähtsam. Ja kui veel terve olla, võib tulemus päris hea olla.

Eesmärkidest ka: mida ootate sise- ja mida välishooajalt?

Sisehooajalt ootan eelkõige suure põnevusega, et saaksin juba mitmevõistlust teha! Mitu nädalat olen enne magamaminekut mõelnud, et saaks juba võistelda. Tahaksin olla terve ja võistelda, et seda naudingut taas tunda. Trenn on tore, aga võistlemine on hoopis teine asi, see emotsioon ... Igatsen seda väga. Mitmevõistluses tahan sisehoojal isiklikku rekordit parandada ja kui juba starti minna, pole alla 6000 punkti mõtet eesmärki seada. Kui sinnakanti punktisumma teha, usun, et on võimalik EMile pääseda.

EM on kindel eesmärk?

Jah. Ei ole mõtet minna rahvusvahelisele mitmevõistlusele kuidagi niisama ja öelda, et EM pole mulle oluline. EMil on eesmärk olla paremas vormis kui nüüd, veebruari alguses. EM on ikkagi peamine eesmärk.

Ja suve tipphetkeks kujunevad loodetavasti Doha maailmameistrivõistlused.