Selle järgi peaks kolm mandaati olema kindlad: Mart Helme, Kadri Simson ja Andres Metsoja, kes on oma erakonna üldnimekirjades vastavalt esimesel, teisel ja seitsmendal kohal. See mind ei imesta.

Mis imestama paneb, on fakt, et Pärnumaa reformierakondlastest ei peetud kedagi vääriliseks kuuluma esikahekümnesse. Toomas Kivimägi on 26., Jüri Jaanson 28. ja Annely Akkermann 36. kohal. Kui Reformierakond tahab Keskerakonda võita, vajaks ta Pärnumaalt kolme mandaati.