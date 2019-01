Pärnu linn suurendas erahuvikoolide toetusi

Baasmäär on Pärnu maksumaksjate keskmine sissetulek tuludeklaratsioonide alusel, mis 2017. aastal oli 1020 eurot. Sama näitajat kasutatakse näiteks Pärnu linna haridusasutuste töötajate töötasu alammäära arvestamisel.

“Linna tulu sõltub sellest, kuidas pärnakatel läheb. Kui maksumaksjatel läheb hästi, on toetused suuremad,” selgitas haridusosakonna juhataja Ene Täht.

Osa poliitikuid soovis erahuvikoolide toetused siduda saavutustega. “Huviharidus ei pea olema saavutuskeskne. Oluline on, et võimalikult palju lapsi on vabal ajal hõivatud neid arendava tegevusega,” rääkis Täht.