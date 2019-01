Mihkel Kosk seilas EMil pronksile, Rasmus Maalinn taas parim juunior

„Nõrgad ja pidevalt suunda muutvad tuuled muutsid võistlustingimused kõigil kolmel päeval äärmiselt keeruliseks,“ rääkis 20 aastat jääpurjetamist harrastanud Kosk. „Konkurents oli erakordselt tihe ja mul on väga hea meel, et lõpuks õnnestus tiitlivõistlustel medal võita.“

Juunioride kolmekordne maailmameister Maalinn rääkis, et viimase päeva esimese sõidu ebaõnnestumine kustutas tema lootused kõrgemale jõuda. „Päeva alguses läksin starti vale trimmiga, mis kajastus kohe tulemuses ja pani põntsu medalilootusele,“ kõneles noor jääpurjetaja. “Siiski suutsin EMi lõpetada positiivselt, mis annab mulle palju indu edasi võidelda. Esimese sõidu võit andis mulle rändkarika, kus peal on mitmekordsed maailmameistrid. Järgmistel aastatel ei tohiks maailma ja Euroopa tippudele tulla enam üllatuseks, kui näevad minu purjenumbrit C-20 kõigil regattidel esimeste lõpetajate hulgas. Väga hea meel on, et minu kauaaegne treener Mihkel võitis ülitihedas konkurentsis medali.“