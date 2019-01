Raeküla terviseradadel kulgev suusarada on mehe hinnangul Pärnu linnas üks parimaid, kuid suureks probleemiks on see, et rada tallavad jalutajad, tihti just koertega. “Siin on palju radu mööda metsaaluseid, jalutajad võiksid seal koertega käia, mitte suusarajal,” täheldas Arvi.