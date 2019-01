Kultuuritöötajate palgatõus riikliku miinimumini tähendaks linnale üle poolemiljonist lisakulu

Tänavu on kultuuritöötajate palka Pärnu linnas juba tõstetud ligemale 13 protsendi võrra, selleks on kulunud 172 990 eurot. Pärnu keskraamatukogus on palgal näiteks umbkaudu 40 raamatukoguhoidjat. Kõrgharidusega raamatukoguhoidja brutotasu on praegu 1000 eurot. Vastava haridusega on täidetud 15,5 ametikohta.