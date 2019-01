Pärnus näeb rahvusvahelist noortekorvpalli

Pärnu spordikooli tüdrukute korvpallitreeneri Katrin Kalliti arvates tuleneb pärnakate tubli areng just sellest, et nad osalevad Euroopa noortesarjas, kus nii tüdrukute U18 kui U16 tiim saab välismaalaste vastu tugeva tasemega mänge. “Sellest on ilmselgelt kasu,” kinnitas Kallit.