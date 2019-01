Avo Keel: Balti liiga finaalis mängivad Pärnu ja ...

Vägev number statistikast olid blokipunktid, mis Pärnul oli koguni 21 (lätlaselt Toms Švansilt üheksa!), vastastel seitse. Tabeliseis on põnev: 1. Tartu 42 punkti (16 mängust), 2. Saaremaa 39 (17), 3. RTU 39 (17), 4. Pärnu 36 (17).

Avo Keel, tabelis on RTU teist küll eespool, aga nagu viimane matš näitas, pole nad mingi imesats?

RTU on üks selle hooaja üllatajaid: mitte oma mängu poolest, vaid seepärast, et nad püsisid meie mänguni teise-kolmanda koha konkurentsis. Nad on väga stabiilsed olnud.