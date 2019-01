Motomehed kihutavad laupäeval Pärnu jõel

Jäärajasõitu korraldava Pärnu motoklubi raudvara Jüri Makarov rääkis, et rajale on oodata ligemale veerand tuhat sõitjat. “Panen pealtvaatajatele südamele, et jõejääle lubatakse vaid võistlejaid ja rajakohtunikke, kuna kiiremad mehed suudavad sirgetel rajalõikudel tsiklitest välja pigistada üle 150 kilomeetri tunnis,” ütles Makarov. “Rajame laupäevaks jõe kaldale suure autode parkla ja välikohvikud pakuvad rahvale sooja jooki ja toitu. Võistluse pealtvaatamine on tasuta.”