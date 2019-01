Politsei palub kõigil, kes on neiut liikumas näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Täna kella 19.30 ajal andsid lähedased teada, et Pärnu linnas on kodust teadmata suunas lahkunud 15aastane Häli, kellega nad said viimati ühendust täna pärastlõunal.