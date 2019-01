Kalev Vilgats: Võimatu missioon

Need noored muutuvad järjest jõhkramaks, nende kuriteod aina raskemaks. Politsei on käed üles tõstnud. Millised võimalused on alaealistele kurjamitele jäänud? Varem või hiljem saavad nad 14 täis ja neid võib viia kohtukulli ette. Mõni, olles saanud tingimisi karistuse või saadetud juba reaalselt istuma, võib muutuda ja kuritegelikult teelt kõrvale astuda. Teistest saab nende põlvkonna kaotsi või raisku läinud osa. Paraku ei saa sedagi välistada, kuid ühiskond peab ühendatud jõupingutustega püüdlema selle poole, et niisugune osa oleks võimalikult väike.