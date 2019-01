Blue Icicle toob Läti bluusigurud suvepealinna

Kui Eestit esindavad oma uuemat loomingut esitlevad trubaduurid ja väikesed koosseisud, siis Lätist sõidab siia kolm täiskoosseisus bluusi-rokiklassikat mängivat bändi. Oma ansambliga on kohal ka Läti bluusi grand old man kitarrist Janis Vanadzinš.

„Meil on selline väike festival, kuhu kõik suured ei mahu, aga need, kes tulevad, on ikkagi küllalt atraktiivsed nimed,“ tõdes Kallau.