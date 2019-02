Karl Pajusalu: Keelte segamist ei tohiks endale lubada

Vanaisa Hans Pajusalu (Pajomann) meremeheametit jätkas poeg Paul, kelle kolmest lapsest vanim, Kalev, sõitis tüürimehe ja kaptenina merd. Noorem poeg Karl ja tütar Lii valisid oma tee nii, et ühel meremehel on kaks õppejõust last, üks Tartus, teine Tallinnas. Aga mereliin on veres nooremal pojalgi, sest sadamalinnades kannavad jalad teda nagu iseeenesest laevu uudistama.

Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduste instituudi neljanda korruse koridor on hiirvaikne. Kusagil siin toimub nõupidamine, millel kõneleb instituudi juhataja professor Renate Pajusalu, Karl Pajusalu keeleteadlasest abikaasa. Meie aeg on piiratud arupidamise lõppemisega. Jutukaaslase terekäsi on tugev ega anna aimu, et just see käsi mõjutaski tema edasisi valikuid.

Miks teid meri ei tõmmanud?