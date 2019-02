Linnapea Tartu rahu aastapäeva tseremoonial: Eestlastel on selgroogu

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius märkis oma kõnes, et Tartu rahu oli eestlastele ajalooline triumf. "Vaherahu ja lepingu sõlmimine Nõukogude Venemaaga oli selle kinnitus, et meie põline dominant austab Eestit ja loobub igaveseks selle territooriumi õigustest," rääkis meer.

Lepingupartner kokkuleppest kinni ei pidanud. Sestap tunneb kõneleja, et Eesti taasiseseisvumine on suur ime. "See, et taastasime oma iseseisvuse Tartu rahu vaimus, näitas, et meil on selgroogu," leidis ta.