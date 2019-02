Parem varblane peos kui potis ehk Noored ja keel

Noortel on üha raskem eristada kirja- ja kõnekeelseid väljendeid. Kuna ühiskond on pidevas arengus, muutub selle tulemusel keel. 20 aastat tagasi ei näinud kirjapildis sõnu nagu “e-valimised”, “veebimajutus”, “sotsiaalmeedia”, “kroksid”, “putinism”, “filter”, “laikima”. Mullu sai õigekeelsussõnaraamat täiendust sõnadega “burks” ja “diip”.

Infovoog on tihe. Kuigi eesti keeles leidub ligikaudu 150 000 sõna, kasutab inimene keskmiselt 20 000. Aju teeb aga ruumi uudissõnadele, visates vanad mälust välja. Sestap kinnitavad eesti keele õpetajad, et noorte sõnavara on kesine. Mõni õpetaja väidab, et kirja- ja kõnekeelsete väljendite eristamine on praegu suur probleem.