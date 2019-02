Julija Mõnnakmäe: Pääs EMile oli eesmärk, mitte unistus

Stjuardessikoolitusel?

Jah. See oli alles hiljuti, umbes kaks aastat tagasi, enne Poolasse minekut. Kui mängisin Kohilas, siis kahe trenni vahel käisingi seal koolitusel. Ega ma saanud seda klubile alguses öelda, aga ma nii väga tahtsin sinna minna.

Pärast seda ma isegi mõtlesin, kas jään võrkpalli juurde või lähen stjuardessiks. Mulle tõesti väga meeldis see, aga tuli mingi valik teha. Valisin võrkpalli.

Kas olete pidanud spordi pärast milestki loobuma?

Sel hetkel, kui sa otsustad, et tahad spordis kaugemale jõuda, tulebki loobuda paljudest tavalisena tunduvatest asjadest, nagu näiteks üritused: noorena sünnipäevad ja klassiekskursioonid. Trenn on siis prioriteet, kõik muu teisejärguline. Mõningaid asju, mida ma võib-olla tahaksin teha, lihtsalt ei saa. Välismaal on klubide lepingus isegi kirjas, mida vabal ajal teha ei tohi.