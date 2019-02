Ühislauluga tervitas kohaletulnuid tuntud teleajakirjanik Reet Linna. Kui rahva seast küsiti, mis on tema nooruslikkuse saladus, vastas Linna, et need on geenid. “Ma püüan mõelda positiivselt, kuigi kõik päevad pole muidugi ühtemoodi,” sõnas ta innustuseks.