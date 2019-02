Pildid: jõest päästetud metsakutsu magab täna rahulikult oma samblavoodis

Kui kella 18 ajal suurulukiuurija Marko Kübarsepale helistasin ja küsisin, kuidas soega lood on, vastas ta rahulolevalt: “Hunt on metsas juba, jookseb omal jalal.”

Metsakutsu pidas Kübarsepa sõnutsi tänastele sündmustele hästi vastu. Vabaks päästmisel ega temaga toimetamisel ei osutanud ta vastupanu, vaid oli koostööaldis. See kõik ongi meie rahvusloomale omane, tegemist on targa loomaga.

Kauemaks ei oleks saanud Kübarsepa kinnitusel teda kliinikusse jätta, toibumine pidavat toimuma just metsas, koduses keskkonnas. “Kliinikus on nii palju lõhnu. Talle on see võõras keskkond ja kogu toimuv šokk,” märkis ta.