Nelja riigi jääpurjetajad jahivad Pärnus Eesti meistrimedaleid

Lätlane Graudums Gatis on neljas, Haapsalu purjetaja Joonas Kiisler viies, saarlane Kevin Grass kuues, Tartu Merikotka klubi esindaja Marek Lentsius seitsmes, pärnakas Meelis Kosk kaheksas, tartlane Eigo Helimets üheksas ja Pärnu tiimi kuuluv tallinlane Melvin Aasav kümnes.

Juunioride arvestuses oli avapäeval kiireim Aasav, teist kohta hoiab Daniel Rüütel ja kolmas on Joosep Laus. Mõlemad noormehed esindavad Saaremaa merispordiseltsi.

Monotüüp XV klassi kahemehe jääpurjekate võistlusel on avapäeva järel liidrikohal Olev Oolup – Andrus Padu Hiiumaalt. Teist kohta hoiavad Indrek Aavik – Siim Valgre Saaremaalt ja kolmandat-neljandat kohta jagavad Poola lipu all seilavad Robert Sliwinski – Peeter Siniväli ja saarlased Ott Kolk – Juhan Kolk. Viiendal kohal asub Saaremaa ekipaaž Ants Haavel – Andres Laul ja kuuendal on poolakad Jerzy Kulewitcz – Mariusz Zarejko.