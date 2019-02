Galerii: Pärnu võrkpalliklubi alistas Selveri teist korda ja pääses poolfinaali!

Matš algas võrdsete lahinguna, kuid geimi keskel lajatas Toms Švans kolm pallinguässa järjest ja Pärnu pääses turvaliselt ette (16:10). Edu käest ei antud ja esimene geim võideti 25:19. Suvepealinlased kõmmutasid kuus ässa pealinlaste nulli vastu. Vastuvõtuprotsentki rääkis kindlalt Pärnu kasuks: 60 vs. 27.

Kolmas geim algas Taavet Leppiku kahe ässaga ja kiire edu oli taas pärnakatel (3:0). Pärast Švansi kuuendat ässa (8:1) olid Avo Keele hoolealuste näod juba nalja täis, sest suur edu oli käes ja 3:0 võit näis käeulatuses. Pärnu lustis täiega ja geimi keskel oli edu 18:10 ning perioodi lõpus 25:17.