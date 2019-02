Pärnu vetes seab end sisse Ameerikast pärit hüdrokopter

Nõnda leviski linnas kumu imepärasest “hõljukist”. Merele sõitvat see Raeküla kandist, tegevat mõnikord tiiru keskranna lähedal jääväljal ja kaduvat siis uttu, järel eemalduv mootorimüra.

Merele sõidab see imetabane sõiduk tõepoolest Raeküla rannast. Aga tegu pole hõljuki, vaid hüdrokopteriga. Paadiga, mille päras on üüratu propeller ja ­mille paneb pöörlema 300hobujõuline automootor.

See Ameerikas toodetud veesõiduk on veeteede ametis registreerituna esimene omasugune Pärnu lahe ääres, aga võib-­olla kogu riigis, ja selle Eestisse sattumise lugu on vähemalt niisama põnev kui paat ise.