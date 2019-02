Katkine varbaluu ei takistanud Vapruse ründajat kaht väravat löömast

Paabut suhtles pärast mängu tiimi füsioterapeudiga, kes vaatas varba üle ja arvas, et see on katki. Sellele andis kinnitust järgmise päeva röntgen, mis tuvastas, et väikse varba keskmine lüli on puruks ja Paabutit ootab ees pea kolmenädalane paus.