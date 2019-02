Noorsootöötaja Pille Kuusik: Kampasid on alati olnud. Iga põlvkond ütleb, et noorus on hukas

Kõiki abiküsijaid kahjuks aidata ei saa, mistõttu jääb nii mõnigi olukord kripeldama. Kuusik, kes liitus tugila programmiga kaks aastat tagasi, ei osanud tollal arvata, et meie keskel on tõesti neid noori, kes ei tööta ega õpi. Õigepea tundis naine, et ta on oluline.