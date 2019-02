Karoliine Aus: Hääletame tuleviku, mitte pulli pärast

Noorte valimisaktiivsus ei ole kõrge. 2013. aasta Eurobaromeetri uuringu raportist selgub, et valimisaktiivsus on langus­trendis just noorte seas. Vaadates kohalike valimiste statistikat, kus toodud e-hääletajate vanuseline koosseis, märkan, et 18–24aastaste valijate arv ­kõigub, see-eest 65–74aastaste arv on aastatega suure hüppe teinud. 2017. aastal andis e-hääle 12 503 noorukit ja 14 654 inimest ennist mainitud teises vanusekategoorias.