Väino Linde: Valija ei eksi kunagi. Või siiski?

Millest võiks lähtuda valija, kui läheb valimiskasti juurde? Poliitikateadlaste valdav arvamus on, et suuremale osale inimestest on valimiseelistus pigem emotsioon kui ratsionaalne ­otsustus. See tähendab, et üldjuhul täidab valija oma kohust meeldivuse pinnalt ega vaeva end pikkade süvaarutlustega. Siiski ei ole konkreetse valiku tegemine üksnes isiklike eelistuste küsimus. Valija käitumist mõjutavad üpris erinevad tegurid. Eelkõige puudutab see sotsiaalset ja perekondlikku tausta. Vanus, haridus, sugu, sõpruskond, sotsiaalvõrgustik on samuti ­väga tähtsad. Kui siia lisada meedia kõigi oma võimalustega, siis just need asjaolud koos aitavadki inimesel kinnistada ja vahel muuta oma poliitilisi eelistusi.