Juhtkiri: Eesti suusatamise must päev

Kahe Eesti suusataja, Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu sattumine Austrias dopinguskandaali on Eesti suusatamise must päev. Siiski on enne uurimistulemuste avalikustamist vara veel mehi lumme tampida. Peamine, mis peab selgeks saama, on meie suusatajate puutumus looga, kas nad olid kliendid või on tihedamalt seotud kriminaalse võrgustikuga.