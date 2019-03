Kolledži tudengid võtsid huvilised avasüli vastu

Päev algas kiirkohtingu stiilis tutvumismänguga, et edasisele saaks vastu minna juba vabamalt. Väga palju huvilisi oli tulnud siitsamast Pärnumaalt, kuid mujaltki, isegi Hiiumaalt. “Tahan Tallinnast siia kooli tulla, sest just turism on see, mida õppida soovin. Siin saab seda teha,” kommenteeris üks kohaletulnuid.

Lahtiste uste päeva ühe korraldajatest, turismi- ja hotelliettevõtluse tudengi Sindy Tsukkeri sõnutsi tundsid õpilased peamiselt huvi eriala praktika, elamistingimuste ja tudengielu vastu. “Paljudele hakkas kolledžis nii väga meeldima, et lubasid tagasi tudengivarjuks tulla,” rõõmustas Tsukker.

Infot said huvilised küsida tudengite käest kõige kohta: peale õppimise uuriti, millised on kooliväline elu ja elamisvõimalused, kui siia tulla väljastpoolt Pärnut. Saadi teada, et koolil on palju pakkuda spordiharrastajatele: toimub koolisiseseid ja ülikoolidevahelisi spordivõistlusi, iga nädal mängitakse võrk- ja korvpalli.

“See kool on täpselt paraja suurusega,” kiitis mitu tudengit. Õppuritest on kujunenud ühtne pere ja ükski nägu koolis ei ole võõras. Veel jagus kiidusõnu kooliraamatukogule, mis peale kauniduse on vaikne koht, kus õppimine pidavat alati ladusalt minema.

Sellest, kuidas saada üle esinemiskartusest, võtta riske ja olla julge, rääkis kolledži vilistlane ja Pärnu haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp. Ta jutustas saalis viibinud tudengitele ja lahtiste uste päeva külastajatele oma kogemuste põhjal, kuidas unistada ja soovitut täita.