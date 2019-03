Nädalast jäi kõlama: Miks minna valima?

Homme valivad hääleõiguslikud kodanikud Eesti riigikogu XIV koosseisu. Miks on oluline minna valima? Esiteks seetõttu, et riigikogu valimised ja rahvahääletused on kõrgeimat riigivõimu teostava rahva ainsad võimalused täita põhiseaduslikku kohust. Müstilisel kombel on rahvas andnud peaaegu kogu otsustusõiguse neile, kes arvavad kõige paremini teadvat, mis on rahvale hea.