Galerii: Kõmsi kandi rahvas seob hääle andmise poes käiguga

Kohe, kui kell 10 kukkus, läkski üsna tihedaks sagimiseks. Inimestel tuli isegi oodata, et pääseda sirmi taha sedelit täitma. Üks, kes siis oma kodanikukohust käitis, oli Raul Oberscneider. Tema küll poodi ei läinud, aga Kõmsile oli tal muud asja ja ühendas valimiskäigu muude toimetustega. Oberschneider sõnas, et tal oli juba ammu välja mõeldud, kelle poolt hääl anda.

Poodi ja hääletama tulid Eha Raja ja Saima Ristikivi 10 kilomeetri kauguselt Salevere külast. Raja seletas, et Salevere on ilus koht, aga neil pole seal poodigi, pole kunagi olnudki, muust rääkimata.

Ristikivil see-eest oli ammu teada, kellele ta oma hääle soovis anda. Valimistel on ta alati käinud. „Mõned üksikud korrad on võib-olla vahel jäänud,“ arvas ta siiski.

Raja tähendas kõrvalt, et vaatamata sellele, et temagi on alati oma kodanikukohust täitnud, otse nõudmisi esitamas pole ta käinud, aga niisama aktiivne inimene ja sestap peab loomulikuks, et annab oma hääle.