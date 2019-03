Galerii: Rääma koolis tuli valijatel järjekorras seista

Kümmekond minutit pärast kümmet on valimisjaoskonnaks muudetud Pärnu Rääma põhikooli aulas koguni niipalju valijaid, et oma järjekorda tuleb pisut oodata. Siis annab valija allkirja, saab sedeli ja võib vaagnalt kommigi võtta, et magusa suuga hääletuskabiinis oma otsus teha.