Keskpäevaks olid pooled kihnlased oma hääle andnud

“Suurem osa on eelhääletanud ja e-hääletanud, kohapeal on täna käinud 46 inimest, on selliseid, kes teab kohe, kelle poolt ta hääletab ja selliseid, kes sedeli täitmise eel alles aru peavad, mis number sinna kirjurtada,” seletas Arvo Täll oma tähelepanekute järgi.