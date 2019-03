Nädal algab lörtsiselt, öösel on oodata jäidet

Sajab lund ja lörtsi, saartel ja mandri lõunaosas paiguti ka vihma. Hommikuks sadu harveneb. On jäidet. Sisemaal puhub tuul muutliku suunaga kuni kuus meetrit sekundis, Liivi lahe piirkonnas on edela- ja läänetuule tugevus seitse kuni kümme, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on nulli ringis.