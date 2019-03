Galerii: Bussijaamas pole varem valimisjaoskonda olnud

Valimiskomisjoni liikmed, kes kohapeal sedeleid väljastasid ja neid enne kasti laskmist templiga kinnitasid, teatasid, et vaid vähesed inimesed on kurtnud, et võõras tunne on, et valimisjaoskond nüüd seal asub.

Varem on kesklinna inimesed saanud kodanikukohust täita Vanalinna koolis ja Pärnu Keskuses. Kella 14 ajal lookles hääletusruumi ukse juures isegi väike saba.

Valimisjoaoskonnaks on ümber kujundatud peauksest paremale jääv klaasseintega piiratu ala, kus tavapäraselt üleval näitused.

Valimiskomisjoni liikmed täheldasid, et valimisaktiivsus on täna väga kõrge ja prognoonisid, et lõpptulemuseks võib see kerkida isegi 60-70 protsendi juurde.

Pärnakas Raul seadiski sammud esialgu harjumuspäraselt Pärnu Keskuse poole, aga tema kaasa Mari-Liis oli kursis, et seekord tuleb teise kohta minna.

Mari-Liis sõnas, et on alati valimas käinud ja just õigel valimispäeval. E-hääletust ta ei usalda. Selge eelistus on tal olemas ja viimasel paaril korral on sama erakond tema hääle saanud. Südame peal on tal demokraatia edendamine ja Eesti kodaniku kaitse.