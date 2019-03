EKRE võitis Pärnumaal häältega, Reformierakond mandaatidega

Isamaa esinumber Andres Metsoja kiitis valimisnimekirja meeskonnatööd. “Erakonna maine on viimasel ajal jätnud soovida paremat, aga valimistulemus näitab, et oleme mängus tagasi,” ütles Metsoja. Meeskonnatöö tähtsust toonitas Reformierakonnagi esinumber Toomas Kivimägi, kes ütles, et ainult tema poleks suutnud tulemust kindlustada. Erinevalt Simsonist ei välistaks Kivimägi Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni, sest ühiseid puutepunkte on rohkelt. Kivimägi kordas Reformierakonna eesmärki Pärnumaal: kaks mandaati ja edestada Keskerakonda. Lõpuks saadi kolm kohta riigikogus ning õigus oli Kivimägil selleski, et EKRE läheb Reformierakonnast mööda. “Inimesed soovivad muutust, lihtsa ja ühetaolise maksusüsteemi taastamist,” vastas Kivimägi küsimusele, miks valijate valik kujuneb seekord selliseks.