Valimiskomisjoni eksimuse tõttu lendas iga 50. hääl kerisele

Lääneranna valla häältelugemiskomisjoni esimees Cariina Pähk tunnistas, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga. Ta palub vabandust nendelt inimestelt, kelle hääl sel moel lörri läks. “Iga valija hääl on oluline. Mul on sügavalt kahju, et selline asi juhtus,” ütles ta.