Metsast leitud lastele võis ärajooksmise mõte tulla sotsiaalmeediast

Veebikonstaablid koputavad vanemate südamele aina sagedamini

Politsei on veebikonstaablite vahendusel viimasel paaril kuul üha sagedamini kutsunud täiskasvanuid üles laste tegemistele sotsiaalmeedias rohkem tähelepanu pöörama.

Jaanuaris tegi sellesisulise postituse veebikonstaabel Maarja Punak, kui sai teatavaks, et ebasobiva sisuga Facebooki grupis “Eestlaste kolmnurk” leidub 12–13aastaseid, kes otsivad suhet, tarbivad otse-eetris alkoholi ja postitavad alasti inimestest pilte.

Detsembris avaldas veebikonstaabel Ville Ränik meile antud intervjuus, et laste muutunud käitumis ei tohiks jätta tähelepanuta. “Soovitan jälgida, kas lapse käitumismuster on muutunud. Varjamine on samuti oluline märk. Tegelikult laps võib aru saada, et kõik päris õige ei ole, aga samal ajal on huvitav. Selline väike hasart tekib. Lapsel on turvatunne, kuna ta on koduseinte vahel, ja ta mõtleb, et kes talle ikka midagi teha saab. Ta ei taju seda, et sotsiaalmeedias ja internetis laiemalt on puhtalt informatsiooni mõttes väga palju mõjutusviise, mis nullivad koduse turvalise keskkonna.”